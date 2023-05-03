تفاصيل الجلسة النقاشية الأولى خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

أدار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الجلسة النقاشية الأولى، ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي حاور فيها الدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والمهندس خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور الاجتماعي.

وأعرب الدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، عن سعادته بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، مؤكدا أن أول انطباع له عن الدعوة كان شعور الرئيس بوجود شيء ما ناقص في مجمل عمل أجهزة الدولة وهو ما جعله يطلق هذه الدعوة، والتي جاءت لإعادة خطوط الاتصال بين الجهات التنفيذية والشعب بمختلف أطيافه.

وأضاف أن الدعوة تعكس شعوره بضرورة وأهمية الاستفادة من كل رأي قد يخدم الدولة المصري في طور البناء،

وأوضح الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، أن انطباعه عن الدعوة كان شديد الايجابية، متابعا أن الفترة من ٢٠١٣ حتى الآن تعد فترة استثنائية وكان من الضروري الانتقال منها إلى مرحلة اكثر استدامة ودعم لمؤسسات الدولة بالدعوة لهذا الحوار.

وتابع: «أري أنها تطور طبيعي فهذا المجتمع يستحق أفضل مما هو عليه الآن، وبالمناسبة لقد حضرت سنة ٢٠١١ حوار وطني رأسه المرحوم عبدالعزيز حجازي وكنت مقررا للمحور الاقتصادي ولكن الفارق بين الحوارين كبير، فمنذ الدعوة لهذا الحوار يبدو أنه سيكون أكثر افادة وايجابية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور الاجتماعي، أن الفترة الماضية شهدت أحداث كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي من ظهور جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، دعت بشكل جدي إلى ضرورة اطلاق هذا الحوار فالمتغيرات في السنوات الأخيرة استدعت الاستنارة براي كل خبير وكل صاحب رأي في المجتمع وهو ما استلزم وجود هذا الحوار.

