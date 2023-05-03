نائب محافظ البحيرة تشهد حفل تسليم شهادات اجتياز برنامج "سفراء الوعى".. صور

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الحفل الذي أقامته مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وذلك لتسليم شهادات "سفراء الوعى" لعدد من موظفى الإدارات والقطاعات المختلفة الذين إجتازوا برنامج "سفراء الوعى"، الذى يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية إعداد الكوادر الإدارية الشابة فى جميع الإدارات والجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية ورفع الوعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تحديات العصر و بناء كوادر قيادية للعمل فى مجال الوعى وإمدادها وصقلها بالخبرات والمهارات اللازمة لتحسين الأداء العام بالدولة وتحمل تبعات المستقبل فى الإدارة والقيادة، مشيرة إلي إنهم نموذج يحتذى به فى تحمل مسئولية نشر الوعي بمختلف أشكاله وصوره لا سيما فى مواجهة الشائعات وكونهم قدوة لأقرانهم فى التمسك بالقيم والأخلاق وتعاليم شرائعنا السمحة.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على أهمية اتباع مصادر المعلومات الصحيحة عند تشكيل وجهات النظر المختلفة فى شتى القطاعات وبخاصةً فى ظل حالة المرونة المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي ، مضيفة أنه فى إطار إهتمام القيادة السياسية بملف الثقاقة ونشر الوعي وبناء الإنسان، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استلام أول مكتبة متنقلة للعمل بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضم مجموعة من أفضل الكتب والمؤلفات للعمل على نشر ثقافة القراءة بالإضافة إلي إقامة العديد من الأنشطة الثقافية مثل ورش الحكي والرسم والموسيقي والإنشاد.

وفى ختام كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة بالتهنئة لعمال محافظة البحيرة وعمال مصر كافة بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، مشيدة بدورهم المشهود فى بناء الدولة المصرية على مر العصور، فضلا عن جهودهم المخلصة والدؤوبة فى المشروعات القومية التي تمثل ركن أساسي فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.