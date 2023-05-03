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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. ياسر إبراهيم يواصل الغياب عن تدريبات الأهلي في الإمارات

ياسر إبراهيم لاعب
ياسر إبراهيم لاعب الأهلي
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يواصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

تواجد ياسر إبراهيم، في ملعب الكريكت التدريبي خلال المران الجماعي للفريق اليوم الاربعاء، ولكن لم يشارك في التدريبات الجماعية، وتواجد على مقاعد البدلاء في الخارج بعدما أدى تدريبات استشفائية وعلاجية وتابع مران الأهلي من الخارج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، في تمام السابعة والنصف مساءً بعد غد الجمعة  بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وفاز الأهلي في النسخة الأخيرة من السوبر المصري على حساب الزمالك بثنائية نظيفة بالمباراة التي أقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي على ملعب “هزاع بن زايد”.

 

ياسر إبراهيم النادي الاهلي مواجهة بيراميدز كأس السوبر المصري