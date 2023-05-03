السوبر المصري.. ياسر إبراهيم يواصل الغياب عن تدريبات الأهلي في الإمارات

يواصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

تواجد ياسر إبراهيم، في ملعب الكريكت التدريبي خلال المران الجماعي للفريق اليوم الاربعاء، ولكن لم يشارك في التدريبات الجماعية، وتواجد على مقاعد البدلاء في الخارج بعدما أدى تدريبات استشفائية وعلاجية وتابع مران الأهلي من الخارج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، في تمام السابعة والنصف مساءً بعد غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وفاز الأهلي في النسخة الأخيرة من السوبر المصري على حساب الزمالك بثنائية نظيفة بالمباراة التي أقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي على ملعب “هزاع بن زايد”.