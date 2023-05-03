سفيرة البحرين تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الخارجية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، بمقر الوزارة، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتمادها كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.

وقد أعرب شكري عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة كافة، متمنيًالسعادة السفيرة دوام التوفيق والسداد في مهام عملها.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية زينل عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية، مؤكدة حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين جمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع، متمنية لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار

