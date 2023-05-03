السيطرة على حريق اندلع في مصنع للقطن بالقناطر الخيرية .. صور

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن ومصنع لتصنيع القطن في قرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وتبين وجود مصاب واحد جرى نقله للمستشفى وجاري تبريد مكان الحريق وتقدير الخسائر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن حالة المصاب وتشكيل لجنة لمعاينة المصنع وتقدير الخسائر وفحص التراخيص وتوافر مهمات الأمن والسلامة واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بنشوب حريق في مصنع لتصنيع القطن بمنطقة قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

تبين من فحص الحريق أن مكان الواقعة في مصنع يقع بنطاق قرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، وجرى السيطرة على الموقف وتبين وجود مصاب واحد جرى نقه للمستشفى لتلقي العلاج وسيطرت أجهزة الحماية المدنية على الموقف وجاري تبريد المكان واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه.

الحريق

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