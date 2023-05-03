دوري يلو السعودي.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام هجر

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هجر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

يحل الأهلي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره هجر في المباراة التي تنطلق في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وتسعى كتيبة المدرب موسيماني في مواجهة الليلة، في حصد الثلاث نقاط من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب دوري يلو السعودي من الأخدود.

ويحتل أهلي جدة، وصافة جدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) برصيد 62 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع الأخدود الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما يأتي هجر في المركز الحادي عشر وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: محمد المجحد - طلال عبسي - فهد الحمد - إبراهيم الزبيدي

خط الوسط: ميليسي - هشام فايق - رياض بودبوز

وفي الهجوم: مودو بارو - حسن العلي - هيثم عسيري.