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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.55 مليار دولار بنهاية أبريل

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزى المصرى عبر موقعه الإلكتروني عن ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 34.55 مليار دولار بنهاية إبريل مقارنة مع 34.4 مليار دولار الشهر السابق عليه.

 

كما أعلن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني من 2022 بنسبة 72%، على أساس سنوي، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ 5.7 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق له 2021.

 

وتعد الاحتياطيات الدولية لمصر، نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

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