عمرو درويش: الحوار الوطني مشهد يفتخر به المصريون

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني اليوم يفتخر به كل المصريين.



ولفت النائب عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه للمرة الأولى نرى ذلك التجمع من مختلف الأحزاب والكتل والشباب والمرأة والمعارضة بهدف الوصول بالوطن إلى بر الأمان وتقوية الجبهة الداخلية.



وتابع عضو مجلس النواب، أن مشهد الحوار الوطني للتاريخ قلما حدث ويحدث، مردفا أن الأمور منفتحة بشكل كبير وسينعكس على محاور جلسات الحوار الوطني.



وقال النائب عمرو درويش، إنه توقع إصدار بعض الحاضرين تصريحات حادة إلى حد ما اليوم في الجلسة الافتتاحية، موضحا أن مجلس الحوار الوطني كان يُعد لهذا الحوار منذ عام، ولم يكن هناك ممانعة في البداية من مناقشة جميع القضايا حتى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سيوافق على ما سيتم التوافق عليه في جلسات الحوار ولو أدى ذلك إلى تعديلات تشريعية.



وأشار إلى أنه عادة تبرز الدعوات للحوار في الدول الضعيفة، على عكس الدولة المصرية التي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مع ذلك دعت لحوار وطني بهدف البحث عن تقوية الجبهة الداخلية والتعامل على أسس واضحة.