أحمد التهامى يهنئ زوجته بعيد ميلادها : النهارده قمر حياتى اكتمل





نشر الفنان أحمد التهامى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور تجمعه بزوجته بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق على الصور " النهارده القمر إللى فى حياتى إكتمل وكمل كمان سنه من عمره عشان يفضل منور كل لحظة حلوة من عمرى" .

وتابع التهامى " أيام كتير مرت عليا كان صعب أكون لوحدى، ربنا بعتك ليا عشان تقوينى وتقوليلى قوم وحاول وكمل" .

وأختتم "كل سنة وأنتي طيبة يا ست الكل يا شريكة حياتي، ويارب أقدر أعوضلك عن تعبك معانا أنا والولاد مع إني عارف إنك مش مستنيه أي حاجة " .

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامى كانت المشاركة فى الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل "الكتيبة ١٠١" ، وجسد شخصية الرائد أحمد أبو النجا عملاق الصحراء ، المسلسل بطولة آسر يس، عمرو يوسف، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوى، والإخراج محمد سلامة.

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