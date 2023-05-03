أحمد التهامى يهنئ زوجته بعيد ميلادها : النهارده قمر حياتى اكتمل

نشر الفنان أحمد التهامى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور تجمعه بزوجته بمناسبة عيد ميلادها.
وعلق على الصور " النهارده القمر إللى فى حياتى إكتمل وكمل كمان سنه من عمره عشان يفضل منور كل لحظة حلوة من عمرى" .
وتابع التهامى " أيام كتير مرت عليا كان صعب أكون لوحدى، ربنا بعتك ليا عشان تقوينى وتقوليلى قوم وحاول وكمل" .
وأختتم "كل سنة وأنتي طيبة يا ست الكل يا شريكة حياتي، ويارب أقدر أعوضلك عن تعبك معانا أنا والولاد مع إني عارف إنك مش مستنيه أي حاجة " .
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامى كانت المشاركة فى الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل "الكتيبة ١٠١" ، وجسد شخصية الرائد أحمد أبو النجا عملاق الصحراء ، المسلسل بطولة آسر يس، عمرو يوسف، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوى، والإخراج محمد سلامة.