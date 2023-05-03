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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. صالون "أرينا" يناقش المؤامرات المشبوهة لتزييف الهوية المصرية

وسيم السيسي
وسيم السيسي
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يناقش صالون "أرينا" بالشيخ زايد، في ندوته غدا الخميس، المؤامرات المشبوهة لتزييف الهوية المصرية من خلال آخر هذه المحاولات، التي قامت بها إحدى المنصات بإنتاج فيلم عن الملكة كليوباترا ومغالطاته التي تتركز في إسناد بطولة الفيلم لممثلة ذات بشرة السوداء، بهدف تصدير مفهوم مغلوط حول أصل الحضارة المصرية. 
يشارك في مائدة الحوار التي تبدأ في تمام الخامسة عصرا، الدكتور  وسيم السيسي عالم المصريات، متحدثا رسميا، والدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع ويتحدث الفنان احمد ماهر عن دور الفن في الدفاع عن هوية الوطن.  
يسبق بدء المناقشات عرض فيلم قصير يستعرض من خلاله ملامح المحاولات المشبوهة لتزييف تاريخ الحضارة المصرية.

تزييف الهوية المصرية كليوباترا اصل الحضارة المصرية صالون أرينا