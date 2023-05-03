برلمانى : الحوار الوطني ينقل ما يريده المصريون للجهات المسؤولة

قال النائب نادر الخبيرى عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن الحوار الوطني والذي انطلقت جلسته الافتتاحية، اليوم، شاركت فيه كافة الأطراف السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدنى، وأن الجميع حضر وشارك، وهذا يؤكد جدية الدعوة للحوار الوطنى.

وأضاف الخبيري فى تصريحات صحفية : اتفق مع ما طرحه الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني خلال كلمته، على استبعاد ٣ قضايا من طرحها على جلسات الحوار وهي: أولا: أنه لا مساس بالدستور القائم الآن، حيث إن تعديله أو تغيير مصيره في المجلس، ثانياً: السياسة الخارجية المصرية أهدافها متفق عليها بالإجماع، ثالثاً: الأمن القومي الإستراتيجي، حيث إن هناك ثقة تامة في كيف يدار هذا الملف من قبل القوات المسلحة المصرية.

وأشار الى أن الحوار هو بوابة لكي نوصل من خلاله ما يشعر به المصريون إلي الجهات المسئولة، وكل مخرجاته سترفع إلى رئيس الجمهورية لكي يتم إقرارها بعد ذلك في شكل قرارات أو تشريعات.

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.





وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".



وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.