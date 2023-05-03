محلل سياسي سوداني: أطالب مصر بالتدخل لإيقاف الحرب في بلادنا

قال عاصم إسماعيل، محلل سياسي واقتصادي سوداني، إن التصرفات غير الإنسانية لمليشيا الدعم السريع أجبرت السودانيين والرعايا الأجانب والشركات والمؤسسات على الهروب من مختلف الولايات السودانية والعاصمة الخرطوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري، عبر برنامج "مطروح للنقاش" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مليشيا الدعم السريع تتخذ من منازل المواطنين والمؤسسات دروعات بشرية هربا من الضربات الجوية للجيش السوداني.

وتوقع إسماعيل ارتفاع أعداد النازحين من السودان إلى مصر إلى أكثر من 40 ألف نازح، وطالب القاهرة بلعب دور سياسي في إيقاف هذه الحرب وتوطيد السلام في الخرطوم، لأن النزوح سيؤثر على الاقتصاد المصري الذي تعتمد عليه السودان خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخها.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.



