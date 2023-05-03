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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: مشاركة كل فئات المجتمع بالحوار الوطني دون إقصاء تؤكد صدق النوايا

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
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قالت النائبة هند رشاد امين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى،  بمشاركة الرئيس عيد الفتاح السيسى، أكدت  أن الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لمستقبل وطننا الغالي من خلال مسارات تقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

وأوضحت النائبة هند رشاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشاركة كل فئات المجتمع المصري دون إقصاء تؤكد صدق النوايا وأن هناك إرادة حقيقية وصادقة لنجاح الحوار الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية علي كافة الأصعدة.

 

وشددت النائبة هند رشاد،على أهمية الانتقال من مجابهة المرحلة الاستثنائية وتثبيت دعائم الدولة، لمرحلة أكثر استدامة تدعم بناء مؤسسات الدولة.

 

واكدت على ان  الحوار الوطنى أكثر إفادة وأثرًا، بسبب الطريقة التي نظم بها، ولأنه يضم كل فصائل المجتمع المختلفة، والناس تتعامل معه بصورة شديدة الجدية.

النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الرئيس عيد الفتاح السيسي