حسام حسن يعلن تشكيل المصري لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، التشكيل الرسمي لمواجهة أسوان، في مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

يقود جريندو هجوم المصري البورسعيدي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:



حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عماد ، عماد الدين بوبكر ، اسلام ابوسليمة ، عمرو سعداوي

خط الوسط: اسلام عطية ، ايزي ايمكا ، محمد جريندو ، رجب عمران ، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: عبدة يحيى

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد ، محمد الفيومي ، احمد شداد ، زياد فرج ، محمد الظريف ، عدنان عثمان ، حسن علي ، عمرو المرسي ، حسام حسن.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع، فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، حصدها من 26 مباراة.