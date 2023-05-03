ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، قادمًا من برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر، وبعقد ينتهي بنهاية الموسم.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلًا عن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين، بأن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليو، أخبر مسؤولي باريس سان جيرمان بالقرار منذ شهر.

وشدد رومانو، على أن ميسي سيغادر باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وأنه لا شك في ذلك القرار.

وربطت التقارير، رحيل ميسي عن حديقة الأمراء، بمعاقبة النادي الفرنسي له بتوصيات من المدير الفني للفريق كريستوف جالتيير، بعد سفر البرغوث الأرجنتيني إلى السعودية دون الحصول على إذن بالإجازة التي قضاها في الأراضي السعودية رفقة أسرته.

شهدت علاقة ميسي وباريس سان جيرمان، توترًا في الأونة الأخيرة خاصة مع توديع البي إس جي لبطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وإطلاق جماهير الفريق صافرات الاستهجان باستمرار على قائد منتخب التانجو.

كما رفض ليونيل ميسي، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الأمر الذي جعل التكهنات تزداد حول عودته إلى برشلونة في الصيف المقبل، أو دراسة العرض المغري من الهلال السعودي.