نائب محافظ مطروح تعقد ندوة تعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، ومنسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، اليوم الأربعاء، ندوة للتعريف بالمبادرة والتغيرات التي استجدت بها في دورتها للعام الثاني والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالمبادرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بأهمية نشر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجهود المحافظة في تعميم ثقافة المشروعات الخضراء وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية، للتوعية وتوفير مشروعات تمثل المحافظة في المبادرة للخروج بأكبر قدر من المشروعات القويه لتمثيل المحافظة في كافة فئات المشروعات وتمهيدا لتمثيل مصر في cop28.

وأشارت الدكتورة دينا عثمان الى أنه للتعرف على الشروط الواجب توافرها في المشروعات والتعريف أكثر بالمبادرة يمكن زياره الموقع الرسمي للمبادرة www.sgg.eg والتواصل مع منسق المبادره او مكتب نائب المحافظ.



يشار إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية ، تأتى لتواكب تنفيذ رؤية مصر 2030، مع التأكيد على الاهتمام والمتابعه لأعمالالمبادرة ونوعية المشروعات المقدمة لتتماشى مع خطة التنمية المستدامة بالمحافظة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة وطرح مشروعات خضراء وذكية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى ويدعم وجود خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة.

ندوة تعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

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