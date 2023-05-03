"الحسنة" تستقبل وفد المصرية للاتصالات لرفع كفاءة الشبكات الارضية

أكد سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء أنه في إطار بروتكول التعاون المشترك بين رئاسة مركز ومدينة الحسنة وشركة الاتصالات المصريةWE إستقبل رئيس مدينة الحسنة بمكتبه بديوان عام المجلس والمدينة اليوم وفدا ممثلا عن الشركة المصرية للاتصالات برئاسة الدكتور المهندس محمود هابش مدير إدارة الشركة المصرية للاتصالات بشمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشمال سيناء بحضور محمد أحمد المغربي يكرتير المجلس.

يأتي ذلك بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء وحرصه الدائم والمستمر علي تطوير كافة الخدمات المتنوعة في شتي المجالات والقطاعات الخدمية بالمركز والمدينة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين

أوضح رئيس المركز والمدينة أن اللقاء شهد بحث وتوطيد التعاون بين الطرفين وتعزيز تلك الشراكة والتي بدأت خلال السنوات الماضية من خلال إبرام برتوكول التعاون بين الشركة ورئاسة مركز ومدينة الحسنة والذي أثمر عن إنشاء محطات تقوية لشبكة المحمول علي أرض مركز ومدينة الحسنة مؤكدا ترحيب رئاسة المركز والمدينة بمختلف الشركات الخدمية بما يساهم في استفادة جميع الأهالي بالمركز من الخدمات الالكترونيه المتطورة لدي تلك الشركات والتي أصبحت مرتبطة بالأدوات والوسائط التكنولوجية الحديثة

أثمر اللقاء بالعمل علي رفع كفاءة الشبكات الأرضية بمدينة الحسنه ومدها بشبكات فايبر بعدد من القري منها القسيمة ووادي العمروبغداد وذلك لتحسين جودة الخدمات الالكترونيه المقدمه لاهالينا بمركز ومدينة الحسنه والتي تشمل خدمات وشبكات الجيل الرابع والانترنت والواي فاي وغيرها من خدمات الاتصالات الأخري لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم اتصالات المحمول.

وأشاد رئيس المركز والمدينة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركه المصريه للاتصالات لتطوير خدمات الاتصال والخدمات الالكترونيه وتحسين جودتها لخدمة جميع المواطنين بالمراكز والقري المحرومة من الخدمة حيث أعرب الضيوف عن سعادتهم بالتعاون المثمر مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة مؤكدين أن زياراتهم في إطار التواصل والحرص علي تقديم الخدمات المتطوره لصالح المواطنين.

على هامش اللقاء قام الدكتور محمود هابش مدير الشركة بشمال سيناء بتكريم المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس المركز والمدينة بإهدائه درع التميز نظرا لجهوده المبذولة والملموسه وتعاونه المثمر والفعال مع الشركة لخدمه جميع الأهالي بالمركز والمدينة.