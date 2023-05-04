تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 4 مايو 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص

الشروق. ٥:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٥٩ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٣٧ ص

الشروق. ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٤١ م

صلاة العِشاء٠٧: ٨م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص

الشروق ٥:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب٦:٣٢ م

صلاة العِشاء٧:٥٤م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م

صلاة العَصر ٣:٤٨ م

صلاة المَغرب ٦:٥٥ م

صلاة العِشاء ٨:١٤ م



بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٣٩ ص

الشروق ٥:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣٣ م

صلاة العِشاء ٧:٥٧ م

اسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص

الشروق ٥:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٧ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص

الشروق. ٥:٠٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٦:١٨ م

صلاة العِشاء ٧:٤١ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص

الشروق ٥:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٨



السويس

صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص

الشروق ٥:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٦:٢٨ م

صلاة العِشاء ٧:٥٤ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص

الشروق ٥:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٣٥ م

صلاة العِشاء ٨:٠١ م



طنطا

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص

الشروق ٥:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٣٦ م

صلاة العِشاء ٨:٠١ م