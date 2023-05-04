تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 4 مايو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق. ٥:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء ٧:٥٩ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:٣٧ ص
الشروق. ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٤١ م
صلاة العِشاء٠٧: ٨م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص
الشروق ٥:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب٦:٣٢ م
صلاة العِشاء٧:٥٤م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢١ م
صلاة العَصر ٣:٤٨ م
صلاة المَغرب ٦:٥٥ م
صلاة العِشاء ٨:١٤ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٣٩ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣٣ م
صلاة العِشاء ٧:٥٧ م
اسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص
الشروق ٥:٠٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٣١ م
صلاة العِشاء ٧:٥٧ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٢٨ ص
الشروق. ٥:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٨ م
صلاة العِشاء ٧:٤١ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٤٣ ص
الشروق ٥:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٨
السويس
صلاة الفجْر ٣:٢٩ ص
الشروق ٥:٠٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٣:٢٣ م
صلاة المَغرب ٦:٢٨ م
صلاة العِشاء ٧:٥٤ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٣٢ ص
الشروق ٥:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥١ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٣٥ م
صلاة العِشاء ٨:٠١ م
طنطا
صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق ٥:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٣٦ م
صلاة العِشاء ٨:٠١ م