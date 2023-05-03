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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

دفاع الشيوخ: الحوار الوطني خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة

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أشاد اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي عبرت بصدق عما يهدف إليه هذا الحوار من أجل صالح مصر ورسم ملامح الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها المصريون جميعا.

وأضاف نصير: الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لمستقبل وطننا الغالي من خلال مسارات تقدم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشاد بالمقترحات التي قدمها كل القوى الوطنية تجاه كافة القضايا من أجل تحقيق نتائج ملموسة تطبق علي أرض الواقع.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن مشاركة كل فئات المجتمع المصري دون إقصاء تؤكد صدق النوايا وأن هناك إرادة حقيقية وصادقة لنجاح الحوار الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية علي كافة الأصعدة.

وقدم نصير الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على ما بذلوه من جهد خلال المرحلة السابقة لتحقيق أهداف وغايات الحوار الوطني الذي يتطلع إليه الشعب المصري من أجل مستقبل واعد وغدا مشرق.

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