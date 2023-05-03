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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. طائرة الأهلي تعتذر عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا

فريق طائرة الأهلي
فريق طائرة الأهلي
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اعتذر النادي الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية “رجال وسيدات” والمقرر إقامتها في تونس خلال شهر مايو الجاري.

 

وكشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة الطائرة لـ"البوابة نيوز"،  أن الأهلي أرسل خطابا رسميا للاتحاد اليوم الأربعاء أعلن فيه الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة الأفريقية.

 

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة الطائرة قام بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للعبة بقرار اعتذار النادي الأهلي وسنحدد الفريق البديل خلال الفترة المقبلة وإخطار الاتحاد الأفريقي قبل مراسم قرعة البطولة.

 

وكانت “البوابة نيوز” انفردت بخبر اعتذار الأهلي عن المشاركة في البطولة الأفريقية بعنوان.. خاص.. الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

خاص.. الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة


 

وخسر فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الثنائية المحلية الدوري والكأس أمام غريمة التقليدي الزمالك في الموسم الحالي وفشل في استعادة اللقبين للموسم الثاني على التوالي.

النادي الاهلي بطولة إفريقيا للأندية الاتحاد المصري لكرة الطائرة