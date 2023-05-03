برلماني: الحوار الوطني بوابة عبور لصناعة المستقبل

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء.



وأشار الكحيلي في بيان له، أن الحوار الوطني المشكل من 19 لجنة فرعية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية سيكون تجربة فريدة لتجمع كل القوى السياسية والفئات على طاولة حوار واحدة من أجل بلادهم.

وأوضح أن انعقاد جلسات الحوار الوطني فرصة تاريخية لمساهمة الجميع في صناعة المستقبل، لأنه يعد مكسبا سياسيا كبيرًا لأنه يبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات المرحلة المقبلة، كما أن الزخم الذي يحيط بالحوار الوطني، يؤكد أهميته الشديدة عند كل مواطن لأنه سيجد قضيته حاضرة للمناقشة.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي أكد فيها على أهمية التحاور وتبادل الرؤى لصالح الوطن.

وانطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.