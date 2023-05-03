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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار ورياح مثيرة للرمال والأتربة ..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء   و مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

 

 ويشهد الخميس  شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

وهناك فرص ضعيفة لسقوط  أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31  والصغرى 18  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغرى 20  ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة  .

حالة الطقس غدا الارصاد