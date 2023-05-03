روسيا والهند تؤكدان استعدادهما لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء أن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف ونظيره الهندي سانجاي فيرما أكد استعداد بلديهما لتعزيز التعاون البناء في مكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وأيضًا في إطار المنظمات التي تشمل الأمم المتحدة ومجموعة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "ناقشت روسيا والهند التجربة الوطنية للبلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادلا التقييمات حول التهديدات الإرهابية الأساسية على الصعيدين العالمي والإقليمي".

كما أكد الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون البناء في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، مُشددين على أهمية زيادة تطوير التفاعل الدولي في هذا المجال لمحاربة استخدام التقنيات الحديثة للأهداف الإرهابية وانتشار الفكر الإرهابي المتطرف ومكافحة التمويل وغيره من أشكال الدعم المالي للإرهاب، بحسب البيان.