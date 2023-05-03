التصريح بدفن جثمان شاب عثر عليه متوفي داخل شقته بأبو النمرس

صرحت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان شاب عثر عليه متوفي داخل شقته بمنطقة أبو النمرس وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتوقيع الصفحة التشريحية للجثمان لكشف أسباب وملابسات الوفاة، واستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب متوفى داخل شقة بمنطقة أبو النمرس.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي “حسن.ا.ح”، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.