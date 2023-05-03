استمرار حبس ترزي متهم بقتل طفل بسبب خطأ في الشغل

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس صاحب محل اقمشة "ترزي" ٤٥ يومًا علي ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بقتل طفل داخل المحل الذي يعمل به بمنطقة ابو النمرس جنوب الجيزة .

كشفت التحقيقات ان المتهم القي علي الطفل الذي يعمل معه "مقص حديدي" يستخدم في قص القماش والملابس، فاصطدم في رأس الطفل من الخلف، بسبب خطأه في الشغل.

وقال المتهم انه لم يكن يقصد قتل الطفل، ولكن ذلك تسبب في إصابة المجني عليه بجرح ونزيف ما أدى إلى وفاته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي الترزى.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث مركز شرطة ابو النمرس من غرفة النجدة بمقتل طفل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي سيد.ا، يبلغ من العمر 13 عاما، وبالفحص تبين إصابته بطعن نافذة من اله حادة "مقص" أودت بحياته.

بعمل التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يعمل لدى ترزى وتشاجر معه فألقي عليه الترزي المقص وسقط غارقا في دمائه.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، دون قصد وأنه كان ينوي تأديبه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.