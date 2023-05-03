مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث .. صور

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز المسلم؛ رئيس معهد الشارقة للتراث، اتفاقية تعاون مشترك.

أعرب الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الشارقة للتراث، مؤكدًا وجود اهتمام مشترك مع معهد الشارقة بجمع التراث، فقد وضعت مكتبة الإسكندرية من ضمن أهدافها الأساسية توثيق التراث والحفاظ عليه.

من جانبه، عبر الدكتور عبد العزيز مسلم؛ رئيس معهد الشارقة للتراث، عن سعادته لوجوده في مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح العربي الكبير والمشرف. وأضاف: "أنقل لكم تحيات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يحثنا دائمًا على توطيد العلاقات مع مصر".

وشدد على أن اتفاقية التعاون مع مكتبة الإسكندرية هي مجرد بداية، وسيكون هناك تعاون أكبر من خلال مطبوعات وبرامج ثقافية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب وصون التراث الثقافي، والتبادل في مجال البحث العلمي والترجمة والنشر المشترك، وتبادل المطبوعات والمراجع والوسائط، وتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات الخاصة بالتراث الحضاري والطبيعي.