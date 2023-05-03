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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصيلحي يدعم فريق الكرة بنادي الاتحاد بعد تأجيل مباراة بيراميدز

محمد مصيلحي يدعم
محمد مصيلحي يدعم فريق الكرة بعد تأجيل مباراة بيراميدز
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حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على التواجد داخل مقر النادي بفرع سموحة، خلال تدريبات فريق الكرة المقامة حالياً ، لدعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني، بعد تأجيل مباراة بيراميدز المقبلة، والتي كان مقرر إقامتها الجمعة.

وطالب رئيس نادي الاتحاد السكندري، الجميع داخل فريق الكرة، بضرورة مواصلة الإنتصارات، و التواجد ضمن فرق المنافسة في جميع البطولات المشارك فيها زعيم الثغر خلال الموسم الجارى.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٤٠ نقطة، جمعها من ٢٥ مباراة، فاز في ١٢ مباراة، وتعادل في ٤ مباريات وخسر في ٩ مباريات حتى الآن.

كما تأهل الاتحاد السكندري لدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية المحترفة.

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