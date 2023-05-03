تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة طفل حديث الولادة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ علي الآلات المراقبة القريبة من موقع العثور علي جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان الطفل عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفل حديث الولادة ملقاه في الشارع بمنطقة الهرم.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة ملقاه في الشارع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل حديث الولاده يرتدي ملابسه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبه المحيطة بالمكان.