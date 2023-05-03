ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة طفل حديث الولادة بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ علي الآلات المراقبة القريبة من موقع العثور علي جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.


وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان الطفل عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفل حديث الولادة ملقاه في الشارع بمنطقة الهرم.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة ملقاه في الشارع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل حديث الولاده يرتدي ملابسه.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبه المحيطة بالمكان.

اتخاذ كافه الاجراءات التصريح بدفن جثمان العثور على جثة طفل النيابة العامة بالجيزة