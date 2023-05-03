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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بجمارك مطار أسيوط

رجال جمارك مطار أسيوط
رجال جمارك مطار أسيوط
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تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين  على رحلة قادمة من الكويت اشتبه عمار أبو المكارم رئيس القسم في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه هلالي ومحمود خليفة وحازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب.

وقام وليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش بتكليف علاء الدين جمعه مشرف الصالة وآمنه على وبسمه حسن ومحمود خضر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ؛ بحضور أحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد محرز رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمود شلتوت مأمور مكافحة التهرب بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سبيكة ذهبية بوزن ٥٠٠ جرام تقريبا .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع بعد العرض علي عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنه ٢٠٢٣ وحرره عبدالرحمن محمد مأمور جمرك بالشئون قانونية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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