السعودية: 720 ريال صك الأضحية.. وضوابط لأدوية الحجاج

تلقت وزارة السياحة والآثار، اليوم، التعميم الصادر من وزارة الحج والعمرة السعودية والمتضمن أن الجهة الوحيد المخولة والرسمية بالمملكة لتنفيذ ُنسك الأضاحي لحجاج بيت الله الحرام هو مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي لموسم حج 1444 هـ / 2023 م.

وأفادت الوزارة، بأن قيمة السند من الهدى والأضاحي هو 720 ريال سعودية لكافة أنواع الُنسك (هدى – أضحية – فدية – صدقة – عقيقة)، ويلزم ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنشورة على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وفيما يخص فسح الأدوية، فإن جميع المنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة لاستعمال المرضى التابعين للبعثة وموانع توريد المواد الغذائية.

ويجرى ذلك وفق شروط أهمها يتم العمل ان تكون هذه المتطلبات عبر المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة لتسهيل سرعة الإجراءات، وفي حالة تم الانتهاء من ذلك قبل بداية موسم الحج لهذا العام فإنه يلزم في هذه الحالة التقيد بتقديم الطلبات والمستندات إلكترونيا، دون الحاجة لتقديمها ورقيا، كما يتم الالتزام بتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المنافذ الجوية المعتمدة: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من (15) شوال إلى (30) ذو القعدة ولن يتم الموافقة على فسح ما يرد خلاف هذه الفترة وفقا للشروط الواردة في كتيب التعليمات المنظمة لشئون الحج الصادر عن وزارة الحج والعمرة.

يجب على مكاتب شؤون الحج تقديم المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة قبل موعد وصول الشحنة بمدة لا تقل عن خمسة عشر(15) يوما، وكذلك إرسال نسخة الكترونية من المستندات الموضحة في الفقرة الثانية (المستندات المطلوبة) على البريد الالكتروني، كما يلزم ان يكون استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكاتب شؤون الحجاج والواردة عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن طريق الشحن الجوي فقط وبموجب بوليصة شحن ليتم تطبيق الإجراءات الجمركية النظامية في فسح الأدوية والأجهزة الطبية.

ونظرا لعدم التزام بعض البعثات في التعهدات المقدمة سنويا فإنه لن يتم السماح لمسؤولي العهدة بمغادرة المملكة حتى يتم التأكد من التزامهم بالتعهدات التي تم توقيعها، وإعادة تصدير الكميات المتبقية من الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يلزمه عند المغادرة تقديم خطاب من الهيئة العامة للغذاء والدواء للجوازات في المنفذ يفيد بالتزامه بالتعهدات المشار إليها أعلاه.

ولا يسمح بتوزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت، ولا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف.

وعلى البعثة الطبية استيراد الأدوية والأجهزة والمستلزمات اللازمة فقط لاستخدام أفراد البعثة من خلال تقدير الاستهلاك السنوي بناء على ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة وعدم توريد كميات كبيرة تزيد عن الحاجة وللهيئة الحق في رفض أي منتج أو كمية ترى بأنها تزيد عن حاجة البعثة.

12- لا يسمح بتوريد المواد الغذائية مع مكاتب شؤون الحجاج لغرض الإعاشة والتي يتكفل بتوفيرها متعهدي الإعاشة وفقا لكتيب التعليمات المنظمة لشئون الحج ومحضر الاتفاقية المبرم بين وزارة الحج ومكتب شؤون الحجاج.

ويمنع استيراد المواد الغذائية من قائمة الدول المحظور الاستيراد منها والمنشورة على موقع الهيئة الالكتروني.

يمنع استيراد المواد الغذائية الموضحة في قائمة السلع الغذائية الممنوع استيرادها وفقا للبنود الجمركية والمنشورة على موقع الهيئة الالكتروني.