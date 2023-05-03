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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرلمان العربي يدين جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان ويحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
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أدان البرلمان العربي جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.

وجدد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، داعيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد إتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من (700) أسير منهم (24) أسيرًا يعانون أمراضًا سرطانية متفاوتة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على إنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم، مؤكدًا على مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي والمواساة للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وعائلة الشهيد خضر عدنان وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

الاسير الفلسطيني خضر عدنان البرلمان العربي