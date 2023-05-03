رئيس جامعة المنيا يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطني"



شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي انطلقت صباح اليوم بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التعليم العالي والصحة، والزراعة، والصناعة، والتموين والتربية والتعليم، والتخطيط، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني. وذلك ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

يمثل انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

يأتي انطلاق الحوار الوطني بعد عام من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني ورفع نتائج هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية ، وذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأشاد د. فرحات بفعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وخلقها حالة من التوافق بين كافة الأطياف المجتمعية المشاركة والاستماع إلى كافة الآراء، بما يخدم خطط الدولة الهادفة إلى التنمية المستدامة وإعلاء المصلحة الوطنية وصناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

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