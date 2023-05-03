وزير الصحة: إنشاء مدينة طبية متكاملة لهيئة المستشفيات التعليمية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار ،وزير الصحة والسكان ، توجه الوزارة لإنشاء مدينة طبية شاملة، تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، لها برامج وظيفية محددة ومتطورة، وذلك لتعظيم الموارد والخبرات والمهارات العلمية، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بكافة منشآت الهيئة .

وقال عبدالغفار، إن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تُعد أحد الأذرع الأساسية في منظومة الصحية المصرية، لما تملكه من منشآت طبية وبحثية، إلى جانب المهارات والخبرات البشرية التي تتمتع بها، موجهًا الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالهيئة، لما بذلوه من جهود ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية وانتظام سير العمل بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى المسالك البولية والكلى ، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، والدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للصحة ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، والدكتور محمد صلاح مدير المعهد القومى للكلى.