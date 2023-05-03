حبس عناصر أخطر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس تشكيل عصابى ٤ أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية بمدينة نصر



وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء تحريات حول الواقعة

عود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته (مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدة")

بمواجهته إعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين ، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).

من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة) وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز ماسح ضوئى- فلاش ميمورى تحتوى على البرامج المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - مقص- كمية من الأوراق المستخدمة فى تقليد العملات - مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية "مقلدة") .

بمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.