حلا شيحة لجمهورها: إيه رأيكوا أعمل نوسة جزء تاني

نشرت الفنانة حلا شيحة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورا لها حالياً مع صورة لها من شخصيتها فى فيلم "اللمبى" .

وعلقت على الصور "ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟!؟؟ نوسة نسيت الشنداويتش نوسة اللمبي

خلاص خلاص" .

تعتبر شخصية نوسة هى إحدى الشخصيات التى جسدتها الفنانة حلا شيحة فى بداياتها السينمائية فى فيلم " اللمبى" .

فيلم اللمبى إنتاج عام ٢٠٠٢ بطولة محمد سعد، حلا شيحة، حسن حسنى، عبلة كامل، تأليف أحمد عبدالله والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحه السينمائية فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى، حلا شيحه، سوسن بدر، ماجد الكدوانى تأليف تامر حسنى والإخراج سارة وفيق .