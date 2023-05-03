حبس مسجل خطر وصديقه سرقا سيارة مواطن بعين شمس

قررت نيابة عين شمس حبس مسجل خطر وصديقه، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة سيارة مواطن بعين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر هواية الباب الخلفي"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.