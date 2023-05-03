برلمانية: الرئيس السيسي حريص على نجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ الفوري

أشادت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بأسوان، بالكلمة التي ألقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو الكونفرانس للمشاركين في مستهل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، تحت شعار " الطريق نحو الجمهورية الجديدة" - "مساحة مشتركة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية والحزبية وأطياف المجتمع المدني ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى من الشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر.



وقالت “حمدي” في بيان صحفي لها اليوم، إن ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي بمتابعته علي مدار عام منذ دعوته للحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، وما صرح من قبل "بأن الاختلاف في الرأى، لا يفسد للوطن قضية" فضلا علي تأكيده بأن حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي يتنظرها من جميع المشاركون في الحوار يؤكد أن الدولة بقيادتها الرشيدة عازمة على ضمان النزاهة والشفافية لإرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقة وايضًا حرص الرئيس علي نجاح الحوار الذي يعد بمثابة بداية مرحلة جديدة وخطوة فارقة نحو الجمهورية الجديدة.



وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن ثقتها في أن الحوار وجلساته سوف يحدث زخمًا وحراكًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، فضلا عن الخروج بتوصيات تمس حياة الشباب والفتيات باعتبارهم هم الحاضر وقادة المستقبل، لافته الي أن القيادة السياسية الرشيدة عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة المجالات.



وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الحزب سيكون له مشاركات عديدة في كافة الملفات، على المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي ما تشمله من ملفات وقضايا تتعلق بالتعليم والصحة والخدمات وغيرها، وذلك عبر جلسات الحوار الوطني خلال الساعات القليلة المقبلة، انطلاقًا من مسئولياته الوطنية وإيمانًا بأهمية الحوار الوطني.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بكل تأكيد مؤشر إيجابي للفترة المقبلة، كما يعد مؤشر ايجابي لإنجاح الجلسات المقبلة، موجهة الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة والأكاديمية الوطنية للتدريب ولمجلس أمناء الحوار الحوار علي هذا المشهد والتنظيم المشرف لمصرنا الحيبية.