ملتقى الإبداع التاسع يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الإبداع الذي نظمته مؤسسة غبشة بالتعاون مع المدرب ومستشار التنمية البشرية الدكتور سيف المعيلي، ومعهد بصمة للتدريب المهني والإداري، تحت شعار "سر النجاح في استشراف المستقبل"، وذلك في فندق كوبثورن دبي، بحضور الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة "غبشة" مدير الملتقى، والدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى، ونخبة من الخبراء من مختلف الدول العربية.

وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والإرشاد المهني وطرح عدد من التجارب المختلفة وقصص النجاح الملهمة، فضلاً عن تنظيم جلسات عصف ذهني في الإدارة والقيادة والمعرفة، وأنشطة تفاعلية في استشراف المستقبل لفرق العمل. كما سلط الملتقى الضوء على تجارب إبداعية في الفنون الجميلة والدراما والأدب والشعر، وسط أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والتحفيز الملهم.

واستضاف الملتقى شخصيات بارزة في مجالات التنمية والفنون مثل الفنان الدكتور حبيب غلوم، ومستشار التنمية الذاتية الدكتور سعيد بالليث الطنيجي، كما أقيم على هامش الملتقى معرض فني يجمع عدداً من الفنانين في الفن التشكيلي والكتابة الإبداعية التي تعبر عن جمال التراث والثقافة وارتباطها باستشراف المستقبل الإبداعي. بالإضافة لتنظيم رحلة بحرية ترفيهية على ضفاف خور دبي الذي يجسد عبق التاريخ والتراث الأصيل لدولة الإمارات.

وقال الخبير خالد الظنحاني رئيس مؤسسة "غبشة" مدير الملتقى: "ركزنا هذا العام على مجال "استشراف المستقبل" تماشياً مع توجهات دولة الإمارات التي نجحت في تعزيز دورها الريادي عالمياً في صناعة وبناء المستقبل، من خلال مبادرات ومشاريع استباقية مكنتها من الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في مختلف القطاعات التي تمس حياة الإنسان، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة."

وأكد الدكتور سيف المعيلي مشرف عام الملتقى على أهمية ملتقيات التدريب وأثرها في تنمية الأفراد وتطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية وامتلاكهم أدوات المعرفة لرفع إنتاجية وكفاءة العمل تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي وضعت خططاً مدروسة لدعم الموظفين وتمكينهم من أدواتهم، خاصة في مجال استشراف المستقبل والمعارف الحديثة.

وفي حفل ختام فعاليات الملتقى، قام الخبير خالد الظنحاني والدكتور سيف المعيلي بتتويج عدد من الشخصيات المتميزة بالدكتوراه الفخرية المهنية المعتمدة من جامعة تورنتو الدولية بكندا، والبورد الكندي الأمريكي، وجامعة كوماندوز كوتشنج الأمريكية. كما كرما المشاركين والإعلاميين والجهات الداعمة بأوسمة الريادة ودروع الإبداع وشهادات التقدير، تثميناً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في إنجاح أنشطة الملتقى.

شارك في الملتقى، المستشار محمد بن باز، الدكتورة نوال بخاري، عدوه الهاجري، محمد عثمان عبد العزيز، الشاعرة جمانه نجار، المدربة رهف شقير، حسن المرزوقي، الإعلامي عبدالله الظنحاني، الدكتورة نوير العرادة، الدكتورة أمينة الماجد، الفنان لؤي عرابي، الفنانة التشكيلية عائشة عيد، المستشار خالد السلامي، الشاعر سعيد سبيل الظنحاني، الخبيرة التربوية عائشة الزيودي، سليمة الزعابي، عبدالله الوالي، مريم السلمان، حسن النعيمي، علي صالح، خبيرة التراث فاطمة المغني، شهد الصريدي، المحامية موزة مسعود، الفنان علي الشالوبي، الدكتورة بدرية الظنحاني، المهندسة ريفين نبيل، فاطمة الظنحاني، إيمان المعمري، مريم الذباحي، وسوزان السعدي.