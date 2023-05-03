تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته خنقا في بولاق الدكرور

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته ببولاق الدكرور ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية ان المتهم قتل شقيقته خنقًا بعد نشوب مشاجرة بينهما، ولاذ بالفرار الي محافظة بني سويف.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهم بقتل شقيقته خنقا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

وكانت البداية بتلقي المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية فى وفاة المذكورة وأن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وتبين إختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه.



وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، حيث قرر أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجنى عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها وإستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، وتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.