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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى للكلى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن هناك توجيهات مستمرة  لتطوير الهيئة ومستشفياتها بشكل شامل.

 

وذكر رئيس الهيئة أن هناك توجه بإنشاء مدينة طبية متكاملة للهيئة فى الفترة المقبلة، تشتمل على جميع الأقسام والتخصصات فى مكان واحد، وذلك حتى يمكن تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى المسالك البولية والكلى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة،والدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح، عميد معهد الكلى، أن مؤتمر هذا العام يأتى فى ظل نجاحات عديدة تحققت فى المعهد، حيث أجرى المعهد 1130 حالة زراعة كلى حتى الان، هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحالات المترددة على المعهد سنويا وتتلقى العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد صلاح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار