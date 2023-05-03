انطلاق المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى للكلى

أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على أن هناك توجيهات مستمرة لتطوير الهيئة ومستشفياتها بشكل شامل.

وذكر رئيس الهيئة أن هناك توجه بإنشاء مدينة طبية متكاملة للهيئة فى الفترة المقبلة، تشتمل على جميع الأقسام والتخصصات فى مكان واحد، وذلك حتى يمكن تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى المسالك البولية والكلى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة،والدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح، عميد معهد الكلى، أن مؤتمر هذا العام يأتى فى ظل نجاحات عديدة تحققت فى المعهد، حيث أجرى المعهد 1130 حالة زراعة كلى حتى الان، هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الحالات المترددة على المعهد سنويا وتتلقى العلاج والخدمات الطبية اللازمة.