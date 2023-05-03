فريد زهران: أنا رئيس حزب معارض ولكن أنحاز للحوار الوطني لبناء مسار سياسي

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنني أشرف وافتخر كوني رئيس حزب معارض، بل أحد الأحزاب التي أسست الحركة المدنية، وهناك تساؤلات عن سبب حضوري للحوار الوطني، لكن ينبغي ذكر بعض الظروف التي تمر بها البلد قبل التحدث عن ذلك.

وأضاف زهران، أن هناك إجماع بوجود أزمة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، وهناك من يرجع ذلك إلى جائحة كورونا أو الحرب الروسيى أو الأوكرانية، وأنا اعتقد أن ذلك من ضمن الأسباب لكن هناك جوهر لهذه المشكلة.

وأردف: “أرى أن هناك حل لـ أي أزمة تواجه المجتمع، وهي مشاركة الناس في الأزمة من أجل وجود البدائل الصحية، أنا منحاز لهذا المسار من أجل بناء مسار سياسي من أجل انتقال مصر من حال لـ حال ووجود آليات للاحتكام لأصوات الناخبين”.

وتابع زهران، بحضر الحوار الوطني، عشان أنا مش عاوز قدام نفسي أو التاريخ يتقالي إن هناك طاقة اتفتحت وانتو ما ستغلتوهاش، لذلك أنا جاي وأنا بتعرض لانتقادات من دوائر واسعة من الناس، ومع ذلك جئت عشان دي مسؤولية وطنية، ونقدر الوضع الذي تمر به البلد.

وسبق أن تشاورت مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، بشأن مجريات الحوار الوطني،

جاء ذلك خلال لقاء عقده المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي بمصر.