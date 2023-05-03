الدوري الإيطالي.. ثنائي هجومي في تشكيل يوفنتوس أمام ليتشي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي من اللاعبين، الذي يبدأ به مواجهة ليتشي، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف يوفنتوس، اليوم الأربعاء، نظيره ليتشي بملعب أليانز استاديوم، في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي أنخيل دي ماريا، ودوشان فلاهوفيتش، هجوم اليوفي أمام ليتشي، في لقاء يسعى من خلاله فريق السيدة العجوز في استعادة نغمة الانتصارات بالدوري الإيطالي، بعد التعادل الإيجابي المخيب في الجولة الماضية أمام بولونيا التي انتهت بنتيجة 1-1.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف، فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر بـ31 نقطة.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمي: تشيزني

خط الدفاع: بريمير، بونوتشي، دانيلو، دي تشيليو

خط الوسط: فاجيولي، باريديس، ميريتي، كوستيتش

وفي الهجوم: دي ماريا، فلاهوفيتش.