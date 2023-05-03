حزب التجمع: الحوار الوطني في هذا الظرف الدقيق هو فرصة لإعادة لم تحالف 30 يونيو مرة أخرى

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن تجارب الحوار الوطني ليست من الآليات المعتادة لإدارة الدول في كل الأوقات.



وأضاف “عبد العال” خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني في هذا الظرف الدقيق هو فرصة لإعادة لم تحالف ٣٠ يونيو مرة أخري، وأننا جميعا لا نملك رفاهية فشل الحوار الوطني، وعلى ذلك وانطلاقا من المسئولية الوطنية تحذر من فشل الحوار، وحزب التجمع حريص على إنجاحه خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.



وأكد رئيس حزب التجمع، نأمل في حوار وطني بين شركاء متحررين من عقدة الاستقطاب السياسي الحادة الموروثة من عهود سابقة والخروج بأطروحات تلبي تطلعات الشعب المصري وصولا بالوطن إلى دولة مدنية حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.



وقال إن المشهد العام يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف والكل ملزم بالاستعداد الحاد فدعوة الرئيس محددة ويوضح وهو إجراء حوار وطني شامل، وليس حوار نخبوي قاصر، حوار يتسع لجميع فئات المجتمع وجميع الأطراف.



وتوجه رئيس حزب التجمع بالشكر إلى الأمانة العامة والفنية للحوار الوطني على ما بذلوه من مجهود في نجاح الحوار.

