بإطلالة غريبة.. ميريام فارس تشارك جمهورها الاحتفال بعيد ميلادها

نشرت المطربة ميريام فارس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صور جديدة لها احتفالا بعيد ميلادها .

وظهرت بأكثر من إطلالة غريبة، وثلاث أزياء مختلفة ومعها تورتة الاحتفال بعيد ميلادها، ومجموعة أخرى من الصور بين مجموعة من الكرات السوداء .

من جانبها تستعد ميريام لإحياء حفل غنائى بدولة عمان يوم ٥ مايو ضمن جولاتها الفنية الفترة المقبلة .

يذكر أن المطربة ميريام فارس قد طرحت منذ فترة أغنية "قضيها انبساط" بطريقة الفيديو كليب، الأغنية كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى والتوزيع هانى ربيع .