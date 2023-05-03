السوبر المصري.. بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات | صور

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصري والتي تجمعه بالنادي الأهلي يوم الجمعة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

خاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى أبوظبي على أن تتوجه مباشرةً إلى فندق الإقامة.