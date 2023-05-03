قبول الطلاب المصريين الدارسين في السودان بالمدارس المصرية بعد إجراء المعادلة.. تفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم أنه تم متابعة ملف الطلاب المصريين الدارسين في جمهورية السودان الشقيقة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان.

وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه فور وقوع الأحداث صدر قرار بتأجيل امتحانات الثانوية للبعثة المصرية في السودان إلى أجل غير مسمى، حتى استقرار الأوضاع، كما تم السماح للطلاب الموجودين ضمن البعثة المصرية بالسودان والمقيدين بالصف الثالث الثانوي، بإمكانية أداء امتحانات الثانوية العامة في مصر، والتأجيل لدخول أداء هذه الامتحانات بالدور الثاني، مع التأكيد على أنهم سيحصلون على الدرجة الفعلية لنتيجة امتحاناتهم.

ودعا الوزير الطلاب إلى سرعة التواصل مع الإدارة العامة للامتحانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب بمختلف صفوف النقل، فإن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة التي كانوا موجودين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس، مشيدا خلال حديثه بجهود جميع أجهزة الدولة المعنية، في تأمين عودة المصريين من السودان.

وحول الطلبة المصريين الدارسين ضمن نظام التعليم السوداني، قال وزير التربية والتعليم: إنه سيتم السماح بقبول هؤلاء الطلبة فى المدارس المصرية، ولكن بعد إجراء معادلة لهم، لتحقيق التوازن بين ما تم دراسته من مناهج ومواد بالبلدين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على مستقبل أبنائها الطلاب الدارسين بالخارج.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات تليفزيونية، حول ما يتم من جهود في إطار تعامل الوزارتين مع الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان الشقيقة.