النيابة الإدارية تنعى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق

تقدم المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجموع المستشارين الأعضاء، بخالص العزاء في وفاة المستشار الجليل المغفور له بإذن الله المستشار عبد الله أمين عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.



وأكد جاد أن الفقيد كان قامة قضائية شامخة وعالم جليل من شيوخ القضاء المصري، ممن أفنوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.

وأضاف: خالص العزاء في وفاة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.