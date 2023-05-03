بعد الانسحاب من السوبر.. هل يعود الزمالك لتكرار المواسم الصفرية ؟

اعتذر نادي الزمالك منذ ساعات قليلة عن خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة المقبل بالإمارات، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لمدة 12 مباراة بعد توجيه شتائم لنادي الزمالك فى إحدى مباريات الأهلي .

وبات أمام فريق الزمالك بطولتين محليتين متبقيتين فقط هذا الموسم وهما الدوري الممتاز والذي يأتي فيه الزمالك رابعا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة وذلك من خوض 25 مباراة، وموقفه في التتويج بالدوري صعب للغاية في ظل اقتراب الأهلي من حصد اللقب .

وفي الكأس يستعد فريق الزمالك لمباراة بروكسي في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، وقد تستكمل بقية مباريات الكأس مع بداية الموسم الجديد وهو ما سيؤدي إلي خروج الزمالك هذا الموسم برصيد صفر في حصد البطولات .

وخرج الزمالك هذا الموسم من دروي أبطال افريقيا، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وودع كأس مصر نسخة 2022 أمام بيراميدز، بالبطولة التي استكملت هذا الموسم، وودع كأس الرابطة ايضا .

وحال خروج الزمالك من هذا الموسم بدون بطولات سيعود لتكرار المواسم الصفرية والتي كانت أبرزها في الفترة من 2005 حتى 2013، وهى الفترة التى شهدت حصول الزمالك على بطولتي كأس فقط وتكرر خروج الزمالك من البطولات لأعوام متتالية ومنفصلة كثيرة .