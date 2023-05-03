العربية لحقوق الإنسان تشارك فى جلسات الحوار الوطني وتقدم مقترحاتها

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بفعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

حيث شارك علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة، أحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة والذي اختارته المنظمة ممثلًا عنها في فعاليات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة الإصلاح السياسي بالحوار، والذي شارك في الجلسات التحضيرية الخاصة بمحور حقوق الإنسان.



واكدت المنظمة أنها تسعي من خلال مشاركتها في الحوار الوطني في مصر إلى توفير خبراتها السابقة في جولات الحوارات الوطنية المماثلة التي شهدتها بعض البلدان العربية، واقتراح المقاربات المناسبة لإدماج حقوق الإنسان كمكون أساسي في الحوارات الوطنية، وحجر زاوية في الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى تقديم مقترحاتها ذات الطبيعة العملية لتعزيز خطوات تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، والتي توليها المنظمة أهمية خاصة باعتبارها دولة المقر.