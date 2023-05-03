سموحة يتلقى صدمة جديدة بعد إصابة حسام حسن

جاءت نتيجة الأشعة التي أجراها، حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بمثابة الصدمة على الجهاز الفني ، بقيادة أحمد سامي، بعد تأكد ، خروجه لنهاية الموسم الجارى، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز .

أثبتت الأشعة التى أجراها مهاجم سموحة، إصابته بكسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، وانتهاء موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

حقق فريق سموحة فوزاً مهمًا على غزل المحلة بهدفين مقابل لاشيء ، فى المباراة التى اقيمت امس الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات.